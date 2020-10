Riolo : "Mediapro était une arnaque dès le départ"

Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation de Mediapro, lequel n'a pas versé son échéance du mois d'octobre.





"Mediapro, c'était une arnaque dès le départ. Ils se sont dits, on va mettre le milliard et on verra s'il y a des abonnés. S'il n'y a pas les abonnés, on se casse. C'est facile pour eux, parce que 53 % de Mediapro est détenu par le Parti communiste chinois. Qui va se retourner vers eux ? Honnêtement. Jamais de la vie. Ils savaient. Mediapro, en Espagne, ils ont tout perdu et ne diffusent plus que dans les bars. Ils sont empêtrés dans des tas d'affaires. Qui il y a derrière ? Il fallait y penser avant. Roures a fait la leçon à Canal et maintenant, il veut renégocier. Tout le monde disait que 25 euros par mois, c'était trop cher et les autres diffuseurs n'avaient pas que la Ligue 1", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.



C'est désormais à Vincent Labrune de trouver les solutions pour sauver le football français.