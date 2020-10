Niang était déçu de ne pas aller à l'OM

Mbaye Niang (25 ans) a évoqué le rendez-vous manqué avec l'OM, ce mercato.





"Avec mes agents ? On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J'étais déçu, mais je n'ai pas remis en cause toutes les choses qu'ils ont faites. Ils m'ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l'oublier. C'est clair que j'étais déçu de ne pas aller à Marseille. Aujourd'hui, je reviens au Stade Rennais, je vais reconquérir tout le monde. Mbaye va reprendre sa place", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



L'attaquant n'a finalement pas rejoint l'ASSE. Le club stéphanois a jugé la situation avec ses agents trop compliquée et aurait eu des doutes sur sa condition physique. Il jouera donc avec le Stade Rennais, cette saison.