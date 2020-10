Amavi explique pourquoi il a refusé l'OM, en 2016

Sur le site officiel de l'OM, Jordan Amavi (26 ans) a expliqué pourquoi il avait refusé une offre émanant du club phocéen, il y a 4 ans.





Le défenseur gauche portait les couleurs d'Aston Villa : "Au moment où l'OM se présente, le coach Steve Bruce me dit qu'il a besoin de moi et qu'il compte sur moi. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait rester. Même sans ça, je serais resté quand même, car j'avais besoin de temps de jeu. En Championship, il y a 46 matchs de championnat, je savais qu'au bout d'un moment j'allais jouer. Je ne pouvais pas venir dans un club comme l'OM, qui veut jouer toutes les compétitions à fond, alors que je revenais de 9 mois de blessure et que je n'étais pas à 100 %. Dans tous les cas, je serais resté à Aston Villa. C'était un choix personnel, et dans ma tête, je savais que j'allais jouer. J'avais besoin de temps de jeu... Dans le pire des cas, je serais resté à Villa afin de récupérer mon niveau et ma place. Et de fil en aiguille, je serais peut-être allé dans un autre club", a-t-il expliqué aux médias du club.





"Je n'étais pas au top"

Et de préciser : "C'était un choix personnel qui n'avait rien à voir avec les choix du coach... J'ai bien fait, car j'ai joué pas mal de matchs. Si j'étais venu à l'OM à ce moment-là, cela aurait été différent. J'aurais eu plus de mal et, avec la concurrence, l'environnement, les attentes du club et des supporters, les choses auraient été différentes, car je n'étais pas au top. Alors qu'aujourd'hui, je peux répondre aux attentes, car je suis à 100 %."



Amavi a joué 108 matchs, sous la tunique olympienne, depuis son arrivée, en 2017. Après quelques moments difficiles, il paraît avoir retrouvé son meilleur niveau et s'être forgé un caractère à toute épreuve.