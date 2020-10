Mediapro misait gros sur le Clasico

Mediapro serait inquiet depuis PSG-OM (0-1), alors que son nombre d'abonnés plafonne.





Selon les informations rapportées par Le Monde, la chaîne du groupe espagnol espérait que le Clasico l'aiderait à faire croître de façon significative son nombre d'abonnés. Cela n'aurait toutefois pas été le cas les adhésions plafonneraient depuis. Elles seraient actuellement plutôt de l'ordre de 350 à 400 000, ce qui est très éloigné du seuil de rentabilité de la chaîne, qui espère que des inscriptions suivront le retour de la Ligue des Champions, à compter du 20 octobre.



On peut s'interroger sur la communication de Mediapro : bon nombre de personnes se demandaient où il était possible de voir PSG-OM. L'idée (de la Ligue ?) de concentrer des affiches en début de championnat n'était peut-être pas si brillante non plus alors que le public était de toute façon impatient de retrouver du football.