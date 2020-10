Cissé prend la défense de Benedetto

Djibril Cissé pense que Dario Benedetto (30 ans) va retrouver son efficacité.





"Là, il vit une période de difficultés, mais j'ai aussi vécu ce genre de situation. Quand on est attaquant, on a des hauts et des bas. Dès qu'il va reclaquer un but, le deuxième et le troisième vont s'enchainer. Numéro 9, c'est un boulot spécial, ingrat. C'est un étranger, il arrive en France. On ne se fait à la ville, à la langue en un an. Il faut du temps. C'est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation en sa faveur très vite", a déclaré l'ancien attaquant de l'OM dans La Provence.



Lors de sa première saison, Benedetto a marqué 11 fois en 26 apparitions en Ligue 1.