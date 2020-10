Mercato : Sanson a recalé le Zénith

Morgan Sanson (26 ans) aurait refusé une offre émanant du Zénith St Petersbourg.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, le milieu de terrain de l'OM a recalé le club russe, lors du mercato. S'il avait prévu de partir, cet été, les offres n'ont pas été à la hauteur de ses attentes, et ce malgré qu'il se soit rapproché de Pini Zahavi. On peut imaginer que le contexte sanitaire et la crise économique n'y sont pas étrangers.



Sanson a disputé 5 matchs de Ligue 1, cette saison, inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.