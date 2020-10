Labrune : "Je suis surpris sur la forme et inquiet sur le fond"

Vincent Labrune s'est exprimé concernant la demande de renégociation du contrat des droits télévisuels par Mediapro.





"Je suis surpris sur la forme et inquiet sur le fond", a indiqué l'ancien président de l'OM, désormais président de la LFP, dans les colonnes de L'Équipe. Et de poursuivre : "Sur la forme, le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, quand on sait qu'elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d'une première échéance qui a été annoncée à grand renfort de communication pour crédibiliser le projet Téléfoot et sa pérennité... A minima, on dira que cela entache la relation de confiance ! Et sur le fond, cela pose question sur le projet global de Mediapro en France et sur les capacités de ce groupe à faire face à ses obligations contractuelles et financières vis-à-vis de la LFP et du football français."





"Nous travaillons d'arrache-pied"

VLB n'entend toutefois pas baisser les bras : "Mediapro est détenu à 53 % par un actionnaire chinois solide (Orient Hontai Capital, NDLR), qui doit théoriquement pouvoir faire face à ses obligations de paiement... Les actionnaires ne pouvaient pas ignorer les besoins de financement du plan d'activité de Mediapro. (...) Nous travaillons d'arrache-pied, avec les équipes de la LFP, pour être en situation de payer les montants budgétés par nos clubs à la date prévue."



Pour rappel, la LFP envisage de contracter un prêt de 172 millions d'euros auprès d'une banque, pour pallier au non-paiement de la deuxième traite de Mediapro.