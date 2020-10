Genk s'est justifié pour Maehle

Mis en cause par Joakim Maehle (23 ans), Genk s'est défendu. Le club belge a considéré que le timing de l'offre de l'OM ne lui permettait pas de trouver un remplaçant.





"Le timing de l'offre de Marseille est mal tombé. Nous avions déjà refusé des offres pour le transfert de Joakim et cette offre est arrivée moins de deux heures avant la fin du mercato. Cela laissait peu de place à la négociation. L'offre était belle, mais cela ne pouvait pas satisfaire tout le monde dans le club, car on se serait séparé d'un joueur important. Nous nous étions engagés envers le groupe de joueurs et les supporters, nous n'allions pas vendre un pion important lors de ce mercato. Nous voulions respecter nos fans. Nous sommes certains que Joakim restera focus sur son jeu, l'équipe et le club et nous mettrons tout en oeuvre pour qu'il puisse partir lors du prochain mercato estival", a-t-il fait savoir au Het Belang Van Limburg.



L'OM pourrait tenter de revenir à la charge lors du mercato hivernal.