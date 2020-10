Quand Dj Snake harcèle Alvaro...

Dj Snake, supporter du PSG et apparemment en manque de reconnaissance, ne lâche pas Alvaro Gonzalez (30 ans).





"Hola Dj Snake. Allez-vous continuer à m'envoyer des photos en privé maintenant que toute la vérité est connue ? Parfois, vous devez mettre les couleurs de côté", a lancé l'Espagnol sur Twitter. Mal lui en a pris, puisque le Parisien s'est déchaîné, sans bien sûr se préoccuper de ce qui s'était vraiment passé. La pseudo-star, connue pour avoir quitté une scène à cause de supporters de l'OM au Cap d'Agde, a par la suite trollé plusieurs messages du joueur de l'OM.



Dj Snake est apparemment bien moins préoccupé par les soupçons de propos racistes et homophobes qui concernent Neymar. Et on ne sait pas non plus ce qu'il pense du fait que le Brésilien est ami avec Bolsonaro...