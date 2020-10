Droits TV : Maes est inquiet pour les clubs français

Pierre Maes, auteur de l'ouvrage "Business des droits TV du foot", a confié ses doutes, suite à la demande de négociation des droits télévisuels par Mediapro.





"À la base une agence, c'est une agence. Son modèle initial était d'acheter les droits très cher et de les revendre avec une plus-value, en spéculant sur une hausse en France du marché et de la concurrence. Ils ont parié, ils ont perdu", a-t-il estimé lors d'un entretien accordé à l'AFP. Il s'attend à ce que la bulle du football éclate : "Aujourd'hui, les clubs ont acheté leurs joueurs avec l'argent de Mediapro et leur ont offert des contrats longs et extrêmement chers. Passer de ce modèle-là à un modèle plus frugal, c'est impossible."



Pour rappel, la Ligue s'est déjà endettée à hauteur de 224,5 millions d'euros, au printemps dernier, afin de compenser les droits TV que n'avait pas versé Canal+, pour la fin de saison. L'avenir s'annonce compliqué pour le football français.