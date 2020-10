Maehle : "Genk a totalement perdu ma confiance"

Joakim Maehle (23 ans) a confié sa déception, alors qu'il n'a pas pu rejoindre l'OM, lundi.





"Je suis incroyablement déçu de la façon dont ils ont géré la situation. Il y a eu des intérêts de Southampton, de Valence ou encore de l'Atalanta. Ils avaient affiché un non catégorique. Je n'avais rien dit, je ne me suis jamais plaint. Mais là, comme ils ont géré la situation, je suis incroyablement déçu. J'ai signé les papiers lundi soir, puis j'ai reçu un appel de mon directeur sportif 10 minutes avant la fin du mercato en me disant qu'il n'y avait pas d'accord en raison d'une demande en plus d'argent", a-t-il déclaré lors d'une interview donnée à Sport.tv2. Il a confirmé la version relayée par les médias : "Ce que vous pouvez lire sur les 12-13 millions d'euros, c'est vrai. Je n'ai pas eu les détails, mais je sais que Genk a demandé un bonus supplémentaire au dernier moment à cause du conseil d'administration. Et Marseille n'a pas été en mesure de s'aligner à la dernière minute. Genk a totalement perdu ma confiance."





"Genk a seulement pensé aux affaires"

Il est extrêmement déçu : "Je me suis assis, sans voix. J'ai jeté mon téléphone loin de moi. Je n'avais plus rien à dire. Je me suis senti piétiné. J'ai eu du mal à dormir." Il a comparé l'attitude de ses dirigeants avec celle de ceux de l'OM, qu'il a appréciée : "On m'a dit au début que c'était une question de timing fou. Qu'ils ne pouvaient pas me remplacer. Mais Marseille a bien vendu son défenseur au Bayern Munich sans la garantie de le remplacer. Les Marseillais ont pensé aux besoins personnels de leur joueur. Ils ont compris que ça signifiait beaucoup pour lui, en tant qu'humain. Là, Genk a seulement pensé aux affaires."



L'OM n'a pour l'instant pas recruté de joker. Joakim Maehle pourrait disposer d'une nouvelle chance, lors du mercato hivernal.