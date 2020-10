LFP : Payet sévèrement sanctionné

Dimitri Payet (33 ans) a été suspendu trois matchs, dont deux fermes, suite à son carton rouge.





Le Réunionnais manquera les deux prochaines rencontres de l'OM. Une bien mauvaise nouvelle pour André Villas-Boas. Il a été le joueur le plus sévèrement sanctionné par la commission de discipline, ce mercredi.



Pour rappel, Payet a disputé 5 matchs sous les couleurs phocéennes, cette saison. Il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive.