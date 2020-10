Villas-Boas : "On a fait un mercato qui est très bien"

Lors de la conférence de presse de présentation de Michaël Cuisance (21 ans), André Villas-Boas s'est exprimé sur le mercato. Il le juge réussi.





"Oui on a fait un mercato qui est très bien, mais évidemment pas pour le journal. On a très bien fait en faisant signer de jeunes joueurs dynamiques, cela change un peu de ce qui a été fait dans le passé ici. On revient à un mercato très très fort pour le futur. Et cela démontre plusieurs choses, la première c'est que le travail qui a été fait avant avec Albert (Valentin) et Andoni (Zubizarreta), et maintenant avec Pablo (Longoria) et toute la cellule de recrutement est bon. Comme vous le savez, on a raté le transfert de Joakim Maehle, de Genk, à cause d'un changement des conditions dans les dernières minutes (...) On est content du mercato, on a de nouveaux joueurs qui s'ajoutent à ceux qui nous ont qualifiés pour la Ligue des champions", a estimé l'entraîneur de l'OM face aux médias.



Le coach portugais est donc satisfait de son recrutement, au contraire de ce qu'affirmait le quotidien dans ses colonnes, ce matin...