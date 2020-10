Cuisance serait ravi que l'OM lève l'option d'achat

Lors de sa conférence de presse de présentation, Michaël Cuisance (21 ans) est revenu sur le couac de son transfert à Leeds United et a évoqué son arrivée à l'OM.





"Il n'y avait pas de problème de mon côté vis-à-vis de la visite médicale. Je suis à Marseille, tout s'est très bien passé, je suis en forme et prêt à jouer et faire le maximum pour l'équipe et le club. À Leeds, il n'y a pas eu de problème de mon côté, il n'y avait rien eu", a précisé le milieu de terrain à propos de son transfert annulé à Leeds United. Il se verrait bien rester à Marseille, à l'issue de la journée : "Pour moi, ce qui est écrit sur le contrat, je n'y pense pas. Je vais tout donner sur cette saison à l'OM. Si on peut lever l'option d'achat, j'en serais ravi. Je vais tout donner pour aider l'équipe. C'est un grand club." Il espère faire un parcours honorable en C1 : "On va tout faire pour représenter Marseille en Ligue des champions, représenter la ville et que les supporters puissent être fiers." Il a enfin évoqué son choix de venir : "Il me fallait du temps de jeu. Quand j'ai su pour l'OM, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je suis content d'être ici."



Cuisance devrait effectivement jouer davantage à Marseille, qu'il ne l'a fait au Bayern Munich, la saison passée. On peut imaginer qu'André Villas-Boas lui fera rapidement une place dans son entrejeu.