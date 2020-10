Le message émouvant de Sarr

Bouna Sarr (28 ans) a publié un message d'adieu émouvant, suite à son départ de l'OM pour le Bayern Munich.





"OM mon OM, à jamais dans mon coeur tu resteras gravé. Avec toi j'aurai tout connu les rires, les pleurs. Le pire et surtout le meilleur. OM mon OM, tu vas me manquer, mais supporter et fan de toi je resterai. OM mon OM, merci pour tout, je pars le coeur lourd, mais je ne t'oublierai jamais. OM mon OM, je te dis haut et fort et sans gêne, je t'aime... Une grosse pensée pour mon ancien coach Rudi Garcia qui a su redonner un second souffle à ma carrière et sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui. Pour finir, merci infiniment au MISTER, André Villas Boas ! Une personne qui a su me faire confiance et me donner tant de responsabilité et d'amour dans ce vestiaire. Vous êtes un grand coach, mais surtout une grande personne !", a-t-il posté sur Instagram.



Entre 2015 et 2020, Sarr a participé à 181 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique de l'OM.