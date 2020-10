Villas-Boas contrarié par la fin du mercato

André Villas-Boas aurait été agacé par la fin du mercato. Et cela peut se comprendre.





Selon L'Équipe, le coach portugais n'a pas vraiment apprécié la fin du marché des transferts, lequel l'a privé d'un latéral droit et n'a pas permis l'arrivée d'un buteur supplémentaire. Il aurait notamment souhaité que le club phocéen s'active pour faire venir Darwin Nunez. C'était d'ailleurs chose faite, un accord ayant été trouvé avec le joueur d'Almeria, mais Benfica a surenchéri et finalement obtenu son renfort. Luis Henrique constituerait quant à lui plutôt un choix de Pablo Longoria.



Dario Benedetto n'aura pas de véritable concurrent, au poste d'avant-centre. Quant au départ de Bouna Sarr, il n'a pas été compensé. Et si un joker arrive, il ne pourra pas jouer la Ligue des Champions...