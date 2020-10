Garcia reproche à Payet de ne pas être "franc du collier"

Rudi Garcia a répondu à la critique que lui avait fait Dimitri Payet (33 ans), au moment de sa signature à Lyon.





"Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier", a lancé le coach lyonnais lors d'un entretien accordé à la chaîne L'Équipe.



Le coach de Lyon minimise l'impact qu'a eu son passage dans un club rival. Serait-il allé à la Lazio, alors que cela aurait certainement plombé son image dans toute l'Italie ?