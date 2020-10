Mandanda titulaire contre l'Ukraine ?

Le Marseillais aura du temps de jeu avec les Bleus, durant les trois prochains matchs.





La sélection de Didier Deschamps va disputer deux matchs de Ligue des Nations, contre le Portugal, ce dimanche 11 octobre, puis contre la Croatie, mercredi prochain. Un match amical est également prévu demain soir, 21h10, contre l'Ukraine, et Steve Mandanda pourrait le jouer. "Si c'est le cas (que le portier de l'OM joue), cela n'aura pas de lien de cause à effet avec ce qui s'est passé au dernier stage (sélectionné, Steve Mandanda avait été testé positif par erreur et avait été obligé de déclarer forfait, ndlr). A partir du moment où je le sélectionne, avec nos trois matchs, il est fort probable qu'il ait du temps de jeu. Ce n'est pas souvent le cas chez les gardiens. Hugo (Lloris) est souvent là. Steve rentre dans la réflexion du choix des onze qui débuteront face à l'Ukraine" a révélé Didier Deschamps devant la presse.



Le portier de 35 ans pourrait connaître sa 33e sélection avec l'équipe de France demain soir.