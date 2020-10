Ménès aurait donné penalty à Alvaro

Pierre Ménès a évoqué une action qui a fait grand bruit lors du match Lyon 1-1 OM de dimanche soir.





Lors de celle-ci, le gardien de Lyon, Anthony Lopes, a fait une sortie sur Alvaro, en percutant le flanc de ce dernier avec ses deux jambes. Pour Pierre Ménès, la bonne décision n'a pas été prise par l'arbitre : "J'aurais personnellement donné péno pour la sortie de Lopes sur Alvaro. Parce que le gardien lyonnais est bien gentil, mais à chaque fois qu'il sort au devant d'un adversaire, il le camionne. En l'espèce, à ceux qui me disent "mais tu veux qu'il les mette où, ses jambes ?", je réponds "pas dans la cuisse d'Alvaro". Pour moi, il a le ballon et ensuite il laisse traîner ses jambes pour faire mal volontairement. C'était penalty. Il faudra un jour se pencher sur les sorties kamikaze de ce gardien, au demeurant très talentueux."



Mais, sans beaucoup de surprise, Lyon n'a pas concédé de penalty, alors que c'est de cette manière que le club de Jean-Michel Aulas a inscrit son seul but du match face à Marseille. Heureusement d'ailleurs qu'il y a les penalties : Lyon en a inscrit 4 (!) en 6 matchs de L1 cette saison...