Payet pas à la hauteur selon Latour

Sur la Chaîne L'Equipe, Bertrand Latour s'en est pris au numéro 10 de l'OM après son match contre Lyon, où il a marqué le seul but de son équipe mais a été expulsé.





"Le but ou le carton rouge de Payet, que retenez-vous en priorité ? Son rouge... Le but est beau mais le rouge change en grande partie le match. Et c'est surtout un geste qui est inutile et qui a de grandes conséquences pour son équipe... Donc contre l'OL, Payet n'a pas été à la hauteur de son statut, celui qui est le sien au sein de l'Olympique de Marseille. Mais bon, rien de très nouveau au final..."



On rappellera cependant à Bertrand Latour que Dimitri Payet a marqué face à Lyon et qu'il a fait la passe décisive victorieuse contre le PSG cette saison. S'il doit être plus décisif et plus régulier, Dimitri Payet l'a néanmoins été dans les deux plus gros matchs de l'équipe depuis le début de la saison.