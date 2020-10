Le message d'adieu de Maxime Lopez

Le milieu marseillais a laissé un message sur le site officiel du club olympien, alors qu'il a filé en prêt à Sassuolo.





Maxime Lopez, formé au club, avait manifestement le coeur lourd au moment de dire au revoir : "Salut à tous. Je vous fais ce petit message pour vous dire au revoir et pour vous remercier pour tous les bons moments que j'ai passés ici. C'est un peu toute ma vie ce club et cette ville. C'est le coeur lourd que je pars mais je resterai le plus fidèle supporter de l'équipe. Je vous dis à bientôt et allez l'OM."



Le joueur de 22 ans a joué son premier match officiel avec l'OM en 2016. Cette saison, Maxime Lopez a disputé 4 matchs de championnat avec Marseille, sur 6 possibles. Il avait été titularisé deux fois.