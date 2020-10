Beye : "Au niveau du jeu, on est un peu déçu"

Habib Beye a commenté le match de l'OM face à Lyon, dimanche soir, sur Canal Plus.





"C'est un très bon point pour l'OM ! C'est vrai que les Marseillais ont perdu Dimitri Payet sur carton rouge assez rapidement dans ce match. Ils ont fait preuve d'abnégation et de solidarité, un peu ce qu'ils avaient montré face au PSG. Ce sont des vertus que Villas-Boas arrive à entretenir au sein de son équipe. Après, au niveau du jeu, on est un peu déçu. Il y a des circonstances atténuantes. Quand vous êtes à 10 au Groupama Stadium, ce n'est pas simple. Mais il faudra faire beaucoup mieux dans le contenu pour que l'OM puisse envisager de rivaliser avec le top 3 de cette Ligue 1. Pour l'instant, on est comblé sur le plan défensif dans les gros matchs. Mais on attend beaucoup plus de joueurs comme Thauvin ou Benedetto... Ils ont construit une unité, ils pourront se servir de celle-ci pour la suite dans les matchs difficiles."



L'OM est actuellement 10e de L1, avec 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite en 6 rencontres, après avoir joué le PSG, Lyon, l'AS Saint-Etienne et le LOSC, notamment.