L'option d'achat de Lopez dévoilée

L'Equipe révèle que le club italien ne devra pas payer une très grosse somme pour s'offrir Maxime Lopez. L'option d'achat est en effet comprise entre 1 et 3 millions d'euros, si le Français dispute au minimum 25 matchs avec la formation italienne.



Avant d'être prêté, Maxime Lopez a d'ailleurs prolongé son contrat d'un an, jusqu'en 2022, avec Marseille. L'option d'achat n'étant pas obligatoire, l'OM ne pouvait pas se permettre de prêter Maxime Lopez en le laissant libre à la fin de son prêt, dans un an, au cas où Sassuolo ne lève finalement pas la dérisoire option d'achat. Ce qui ne devrait pas arriver, néanmoins, vu le montant de celle-ci.