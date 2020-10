Mercato : Sarr s'engage avec le Bayern (Officiel)

Bouna Sarr (28 ans) a signé un contrat avec le Bayern Munich, ce lundi.





Le latéral droit de l'OM s'est engagé avec le club bavarois, cette toute fin de mercato. L'opération aurait été conclue dans le cadre d'un transfert de 10 millions d'euros, tandis que Michaël Cuisance faisait le chemin inverse en prêt (avec option d'achat.



Arrivé en 2015, Sarr a joué 181 matchs sous la tunique phocéenne, inscrit 8 buts et délivré 11 passes décisives. Il a connu la fin de l'ère Marcelo Bielsa, puis a été entraîné par Michel, Franck Passi, Rudi Garcia et André Villas-Boas, lequel l'a notamment considéré comme l'un de ses vice-capitaines. Irréprochable en termes d'état d'esprit, Sarr est effectivement devenu l'un des leaders du vestiaire olympien.



Merci et bonne chance Bouna !