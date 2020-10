Mercato : Mitroglou voudrait résilier son contrat

Kostas Mitroglou (32 ans) souhaiterait rompre le contrat qui le lie à l'OM.





Selon La Provence, l'international grec a une proposition d'un club dont l'identité n'a pas été révélée. Il voudrait résilier son contrat pour partir gratuitement. Il ne reste que quelques heures pour trouver un accord avec les dirigeants phocéens.



Arrivé en 2017, Mitroglou a disputé 50 matchs et marqué 16 buts avec l'OM. Il n'est jamais vraiment parvenu à se rendre indispensable et a été consécutivement prêté à Galatasaray et au PSV Eindhoven.