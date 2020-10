Mercato : un intérêt de l'OM pour Maehle ?

L'OM lorgnerait également Joakim Maehle (24 ans), dans l'optique du remplacement de Bouna Sarr (28 ans).





D'après les informations obtenues par Hln.be, le club phocéen pense à l'international danois (1 sélection), pour succéder à son joueur sur le côté droit de la défense. Sous contrat jusqu'en 2023, il a récemment hérité du brassard de capitaine de Genk. Il serait aussi suivi par l'Atalanta Bergame et il faudra y mettre les moyens pour le recruter, étant donné que le club belge aurait refusé 10 millions d'euros de la part de Southampton, un peu plus tôt dans le mercato.



Joakim Maehle a participé à 8 matchs de Jupiler Pro League, cette saison, et délivré 3 passes décisives.