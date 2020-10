Caqueret : "Quand nos adversaires restent tous derrière..."

Maxence Caqueret (20 ans) a confié sa déception, à la suite du nul obtenu par l'OM sur le terrain de Lyon.





"C'est sûr qu'on est très déçus. On se doit de gagner des matches comme ça, a lancé le milieu de terrain rhodanien. On sait que c'est compliqué quand nos adversaires restent tous derrière. On doit encore davantage travailler pour y arriver. Je pense qu'il y a un petit manque de confiance, car on prend très peu de points. On manque un petit peu de folie, il faudrait réussir à en mettre un peu plus pour arriver à déstabiliser nos adversaires. Le mercato, je ne pense pas qu'on en ait souffert. Ça se termine maintenant, tant mieux, on aura notre effectif complet et on va tout donner pour faire mieux lors des prochains matches. On ne fait pas un bon début de saison, c'est clair. Maintenant il faut rectifier ça."



Lyon n'a plus gagné en Ligue 1 depuis cinq matchs.