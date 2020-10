Thauvin pense que le carton rouge était sévère

Florian Thauvin (27 ans) considère que le carton rouge qui a été adressé à Dimitri Payet (33 ans) était trop sévère.





"C'est un point important, on a très bien débuté le match en marquant ce but. On prend l'avantage même si on était dominé. Ensuite le carton rouge nous fait mal, je pense qu'il est un peu dur, un carton jaune aurait été suffisant. Mais il faut féliciter l'équipe, on s'est battu comme des lions pour conserver ce résultat. On a couru tout le match, on a concédé tout le match et on a quand même réussi à ramener un point important", a lancé le milieu offensif au micro de Téléfoot.



Thauvin a marqué 2 buts en 6 apparitions en Ligue 1, cette saison. Il a également délivré 3 passes décisives.