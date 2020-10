José Anigo a été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue d'extorsion et de crime".





L'ancien directeur sportif de l'OM est ressorti libre de sa garde à vue, dimanche, sous contrôle judiciaire. Il a néanmoins été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue d'extorsion et de crime". L'Équipe explique que la justice lui reproche "sa proximité avec la bande dite de La Capelette". Emmanuel Molina, son avocat, a apporté une précision : "L'infraction d'extorsion de fonds en bande organisée en lien avec le transfert d'Isaac Lihadji ne pouvant lui être reproché, Monsieur Anigo n'a pas été mis en examen sur ce point. Pour le surplus, le débat judiciaire est loin d'être achevé puisqu'il reste présumé innocent et que les investigations et recours qui demeurent à réaliser démontreront que cette procédure est contestable sur la forme et sur le fond. En l'état, il est désormais libre sous contrôle judiciaire, comme sa défense le réclamait."



Le quotidien précise encore qu'Isaac Lihadji et Moussa Sissoko, son agent, n'ont pour l'instant pas été entendus par la police.