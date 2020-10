Villas-Boas : "On n'a pas bien commencé ce match"

André Villas-Boas s'est exprimé, après le nul obtenu par ses troupes à Lyon. Il a été étonné par la compo choisie par Rudi Garcia. Il se satisfait du nul, même s'il visait une victoire, initialement.





"Je pense que oui. Au vu des circonstances, c'est sûr que c'est un bon point. C'était difficile car Lyon utilisait toute la largeur du terrain. Mais on avait beaucoup travaillé pour couper leurs centres, même si on pensait aussi que (Moussa) Dembélé jouerait. C'est un point qui va vraiment nous donner confiance sur le plan défensif. Cette saison, on a déjà joué Paris à l'extérieur, Lyon à l'extérieur aussi. Là, c'est un bon point donc on est content. Pas trop content, mais content quand même", a déclaré le Portugais en conférence de presse.





"Je regrette quand même l'expulsion de Payet"

Et de poursuivre : "On a regardé les images à la fin et c'est vrai que si cette action du penalty se passe pour nous, on aurait voulu que le penalty soit sifflé. Donc c'est acceptable, au final. Et sur l'expulsion (de Dimitri Payet), il n'y a vraiment rien à dire. Mais je la regrette quand même, car elle a changé nos plans. Si on était resté à 11 avec Dim', qui jouait bien et avait marqué un but, ç'aurait été différent. Mais on n'a pas bien commencé ce match, avec Aouar qui nous posait beaucoup de problèmes en se déportant sur le côté gauche pour apporter du surnombre, donc c'était dur."



Le prochain match de l'OM est prévu contre Bordeaux, le 18 octobre, au stade Orange Vélodrome.