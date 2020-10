Gueye : "On est dans un moment compliqué"

Pape Gueye (21 ans) a confié sa satisfaction, après que l'OM soit parvenu à accrocher le match nul, malgré qu'il fût réduit à dix dès le premier quart d'heure.





"On a fait un gros match. On savait que ça ne serait pas facile ici. On a pris un carton rouge en première période et on savait que ça serait dur. Donc on devait être prêt défensivement. On est dans un moment compliqué, on sait qu'on doit être tous ensemble pour faire un résultat comme aujourd'hui. On prend un bon point en étant à 10. On va profiter de la trêve pour bien repartir", a déclaré le milieu de terrain au micro de Téléfoot.



L'OM devra très vite renouer avec la victoire, s'il souhaite jouer les premières places du classement.