Valbuena : "Il faut savoir passer à autre chose..."

Mathieu Valbuena (36 ans) s'est exprimé sur le match qui va opposer Lyon à l'OM, ce soir, en Ligue 1. Il est revenu sur son choix de porter les couleurs rhodaniennes et de la rupture que cela a provoquée avec les Marseillais.





"Si je suis resté supporters de l'OM ? Je l'ai toujours clamé même quand je jouais à Lyon et même si j'y ai passé deux belles années. Ils le comprenaient, je n'ai pas joué avec eux, j'ai été sincère. Sur le terrain, ça ne m'a pas empêché de marquer contre l'OM. Que j'ai pu décevoir les supporters de l'OM, ça fait partie des choix de carrière. Il faut savoir passer à autre chose, je pense qu'ils l'ont bien compris", a déclaré le milieu offensif dans les colonnes de La Provence.



Pour rappel, Valbuena a défendu les couleurs olympiennes à 330 reprises (pour 38 buts et 49 passes décisives), entre 2006 et 2014.