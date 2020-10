Amavi souhaiterait prolonger son contrat

Jordan Amavi (26 ans) souhaiterait prolonger le contrat qui le lie à l'OM.





Selon L'Équipe, le latéral gauche olympien souhaite au moins prolonger son engagement de deux saisons. Le quotidien précise que des discussions sont en cours et que sa situation contractuelle devrait vite évoluer (il semble temps, alors que son contrat doit prendre fin en juin...). En difficulté il y a un an, le natif de Toulon a su redresser la barre et revenir à son meilleur niveau. Il paraît aujourd'hui aborder les matchs différemment.



Suspendu après le Clasico, Amavi n'a joué que 2 matchs de Ligue 1, cette saison.