Mercato : Simakan sur les tablettes de l'OM ?

L'OM aurait pensé à Mohamed Simakan (20 ans), pour le cas où il aurait fallu remplacer Duje Caleta-Car (24 ans).





Selon les informations obtenues par L'Équipe, les dirigeants phocéens avaient pris contact avec l'entourage, en vue d'un possible transfert. Le club alsacien n'aurait néanmoins pas l'intention de laisser filer son joueur, et Caleta-Car semble avoir recalé West Ham, ce qui devrait avoir enterré la piste.



Pour rappel, Simakan était pensionnaire du centre de formation de l'OM, entre 11 et 15 ans.