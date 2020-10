Latour : "Cet Olympico peut tourner au Pathético"

Bertrand Latour ne pense pas que la rencontre Lyon-OM sera très relevée, ce dimanche, en Ligue 1.





Le journaliste de la chaîne L'Équipe s'attend à un match très brouillon, ce soir : "Cet Olympico peut-il tourner au Pathético ? Oui, j'ai de grandes craintes sur la qualité de cette rencontre, compte tenu de ce qui se passe depuis le début de la saison. Pour avoir regardé tous les matchs de Marseille cette saison, je ne vois pas un match satisfaisant de l'OM dans le contenu. Et pour Lyon, hormis la première victoire contre Dijon, où on avait vu des choses intéressantes, et notamment au milieu de terrain, depuis, le jeu est un désastre... Lyon est en manque d'efficacité. Donc je ne vois pas pourquoi ce match serait miraculeux, même si j'espère me tromper. Mais ça me fait peur... Et en plus, il n'y a pas de public, c'est un argument en moins pour parler de spectacle", a-t-il lancé au micro de son média.



On peut aussi se demander quelle mouche a piqué les chaînes de télévision qui ont voulu programmer ces chocs en début de championnat, alors que les équipes ne sont pas rodées. Le match opposera deux formations dos au mur et devrait être très disputé.