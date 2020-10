Niang : "L'OM est le seul Olympique"

Mamadou Niang s'est exprimé que le match Lyon-OM qui se jouera ce dimanche au Groupama Stadium. Il a rappelé où était son coeur.





"Je pense qu'avec un Florian Thauvin et un Dimitri Payet à 100%, ce n'est pas le même OM. On le sait tous. Il n'y aura toujours qu'un seul Olympique et c'est l'Olympique de Marseille", a lancé l'ancien attaquant au micro de Téléfoot.



Mamadou Niang a marqué 100 buts et délivré 30 passes décisives en 227 apparitions, toutes compétitions confondues, avec l'OM. Il a marqué lors du dernier match remporté par les Phocéens à Lyon (novembre 2007).