Caleta-Car bradé ? Pauwels s'énerve

Stéphane Pauwels considère que l'OM ne doit pas brader Duje Caleta-Car (24 ans).





"Caleta-Car, bon joueur acheté 20 et vendu 25... L'OM doit vraiment crever de faim ! Il est au courant le professeur Eyraud que Fofana est parti pour 40 ? Du grand n'importe quoi !! Un défenseur central... Proche de l'incompétence. Il joue dans une équipe malade, tu l'as acheté 20, il reste un bon joueur à mes yeux", a déclaré le consultant TV par le biais de son compte Twitter.



Le contexte sanitaire et la crise qu'il a entraînée n'ont pas non plus favorisé les grosses dépenses.