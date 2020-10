Lyon-OM : Dubois est confiant

Léo Dubois (26 ans) assure que les Lyonnais sont prêts pour le match qui les opposera à l'OM. Il est particulièrement confiant.





"Ce n'est pas comme d'habitude, on ne sent pas l'engouement des autres saisons. Mais la motivation n'est pas difficile à aller chercher. On a une obligation de résultat. On est tous motivés, on a bossé pour gagner ce match contre l'OM parce qu'on en a besoin, surtout face à un concurrent direct. On sait que c'est une très bonne équipe. On connaît les caractéristiques des joueurs adverses. Je suis confiant", a-t-il déclaré face aux médias.



L'OM n'a plus remporté de match à Lyon depuis novembre 2007, en Ligue 1.