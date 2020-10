Larguet : "Seize jeunes sont des professionnels en devenir"

Nasser Larguet a fait un petit point sur les progrès du centre de formation de l'OM.





Interrogé par Le Parisien, qui mentionne la progression de la formation phocéenne, son patron a souligné l'importance du maillage du territoire : "Les rapports sont désormais plus cordiaux et professionnels avec les clubs de la région, ce qui améliore notre attractivité auprès des jeunes. Les familles comprennent que la proximité est un gage de réussite", a-t-il indiqué. Il a également assuré qu'il n'avait pas copié le modèle lyonnais : "L'OM est un club qui a son histoire, sa particularité et ses atouts. Il n'y a pas de modèles que nous pouvons dupliquer." Il estime enfin que les prochaines années vont permettre l'éclosion de jeunes talents : "Sur les quatre dernières saisons, seize joueurs issus du centre sont désormais des professionnels en devenir."



Plusieurs autres intervenants évoquent la qualité du travail réalisé avec les jeunes, à l'OM.