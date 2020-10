Villas-Boas a aimé l'attitude de Sakai

André Villas-Boas s'est exprimé sur les propos tenus par Hiroki Sakai (30 ans), sur Instagram. Le Japonais avait indiqué que Neymar (28 ans) ne lui avait pas lancé d'insulte raciste.





En conférence de presse, le Portugais s'est exprimé que l'absence de sanction de la commission de discipline à l'égard de Neymar et d'Alvaro Gonzalez : "On est content, Paris est content. On continue. Je m'élèverai toujours contre le racisme et l'homophobie dans le monde du foot, je suis sûr qu'Alvaro n'est pas raciste, que Neymar n'est pas raciste." Il a aimé le message publié par Sakai : "C'est une personne digne. Vous avez vu sur les images de la confrontation verbale entre Neymar et lui, tu regardes sa posture, elle est très humaine. On s'est habitués à son bon comportement. Je pense qu'il a aussi voulu sortir ça de sa tête. C'est un bon geste de sa part."



Le Brésilien peut s'estimer heureux d'avoir été disculpé, alors que certaines images communiquées par la Cadena Ser paraissaient bien confirmer des propos discriminatoires.