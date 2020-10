Lopes : "On a l'obligation de gagner"

Anthony Lopes (30 ans) s'est exprimé à propos du match qui se disputera dimanche (21h00) entre Lyon et l'OM. Il se focalise sur son équipe.





"Oui, ce sera malheur au vaincu, même si eux sont un peu mieux que nous. On va se focaliser sur nous. On a l'obligation de gagner. Un autre résultat qu'une victoire serait très difficile à avaler", a indiqué le gardien de but portugais dans les colonnes de L'Équipe. Il accorde beaucoup d'importance à la rivalité avec l'OM : "Pourquoi on ne s'aime pas ? Parce que c'est une rivalité, l'Olympico, les deux Olympiques. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées par le passé, dont j'ai fait partie, parfois. (Sourires.) C'est engagé, ça joue au ballon, et seule la victoire compte. (...) Les rivalités, en L1 ? Numéro un, Saint-Etienne ; deux, Marseille ; trois, le PSG. Saint-Etienne reste devant."



Pour rappel, Lopes avait été sanctionné de cinq matchs de suspension pour avoir frappé un membre de l'encadrement olympien, lors d'une bagarre, en mars 2018. Le gardien lyonnais est très souvent dans les mauvais coups.