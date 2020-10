Mercato : Caleta-Car vers la Premier League ?

Duje Caleta-Car (24 ans) serait l'objet de discussions avancées entre West Ham et l'OM.





D'après les informations communiquées par le Sun, les Hammers ont formulé une proposition de 27,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international croate. Et ils offriraient au joueur un contrat assorti d'un salaire de 165 000 euros par semaine, soit bien plus que ce qu'il perçoit à Marseille (environ 200 000 euros par mois).



Depuis son arrivée à l'OM, dans le cadre d'un transfert de 19 millions d'euros, Caleta-Car a joué 57 matchs, toutes compétitions confondues. Il a franchi un palier, la saison passée, sous la conduite d'André Villas-Boas. Il a bénéficié de l'expérience d'Alvaro Gonzalez, avec lequel il a formé une charnière particulièrement solide. On peut imaginer qu'il serait remplacé, en cas de départ.



La fin du mercato phocéen pourrait décidément être agitée.