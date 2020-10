Alvaro espère que Neymar a juste mal compris

Alvaro Gonzalez (30 ans) espère que Neymar (28 ans) a juste mal compris ses mots.





"Sincèrement je pense qu'il a mal compris des mots à un moment du match compliqué pour eux. Ils perdaient un peu le fil de la rencontre. Tout le match a été chaud, mais comme beaucoup de classiques. J'espère qu'il a mal compris et qu'il n'y avait rien d'autre derrière de sa part", a déclaré le défenseur de l'OM lors d'un entretien publié sur Youtube.





"Tu ne peux pas vivre à Marseille si tu es raciste"

L'Espagnol a été touché par la polémique, au point d'envisager de quitter la France : "Je leur ai dit (aux dirigeants, NDLR) que je n'avais pas besoin d'argent, que je pouvais abandonner le reste de mon contrat." Il était néanmoins convaincu que la justice "allait bien faire son travail". Alvaro a enfin conclu en parlant de la ville phocéenne : "Marseille est une ville où tu ne peux pas vivre si tu es raciste. C'est impossible." Il s'est enfin dit touché par le soutien des supporters et du club : "Les supporters m'ont dit que j'avais tout leur soutien. (...) Ils m'ont compris. (...) L'OM l'a donc soutenu, comme il s'en satisfait: "Je me suis senti aimé et le club a été avec moi jusqu'à ce que la sentence soit prononcée."



Quelques groupies de Neymar qui se sont enflammées feraient effectivement bien de se renseigner un peu plus sur ce que représente l'OM, dans le combat antiraciste.