Thauvin en dit plus sur son avenir

Florian Thauvin (27 ans) s'est à nouveau exprimé sur son avenir, ce vendredi.





"J'ai déjà répondu il y a une semaine. Ce n'est pas que je veux botter en touche. Quand on passe une saison blanche, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose en tête : jouer au ballon. Je veux d'abord régler mes problèmes de méforme. Après on verra ce qui se passera. Avant de penser à l'avenir, je dois d'abord penser au présent. Je dois être performant", a-t-il indiqué à la presse. Et de préciser : "Si je reçois une grosse offre ? On ne sait jamais comment ça se passe. Je suis là aujourd'hui. Demain on ne sait jamais. Le club peut me dire : "fais tes valises". Je l'ai déjà vécu. J'écouterai toujours tout, même si j'ai cinq années de contrat."



Thauvin évolue sous le maillot de l'OM depuis l'été 2013. Il a marqué 80 buts et délivré 46 passes décisives en 242 apparitions, toutes compétitions confondues.