Villas-Boas dément les rumeurs Seri et Guendouzi

En conférence de presse, André Villas-Boas a démenti les rumeurs Jean-Michel Seri (Fulham) et Matteo Guendouzi (Arsenal).





"Seri ? L'ancien de Nice ? Non. On ne cherche rien sauf si on a des propositions et des sorties. Guendouzi, je ne sais pas comment c'est sorti ni pourquoi. Ce n'est pas vrai du tout", a déclaré le technicien portugais face aux médias.



Pour rappel, le mercato se termine dans trois jours.