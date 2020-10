Courbis conseille à Aulas d'être patient avec Garcia

Rolland Courbis a pris la défense de Rudi Garcia, dont l'avenir paraît très incertain, à Lyon.





"J'ai été surpris. On n'a pas encore terminé le mercato et on est déjà en train de parler de la saison prochaine avec le départ de Garcia. Du côté de Marseille, on a des qualités et des défauts, et il paraît qu'on exagère... Les responsables lyonnais font des têtes d'enterrement ! On se calme, on termine le mercato, des joueurs importants vont partir, des joueurs importants vont arriver et il y aura le traditionnel point d'interrogation : est-ce qu'ils vont s'adapter ? Qu'est-ce qu'ils vont donner ?", s'est interrogé l'ancien coach de l'OM sur les ondes de RMC.





"C'est sûr que s'il y a un perdant lors de Lyon-OM..."

Il ne croit pas non plus que le match Lyon-OM suffira à savoir ce que va donner l'équipe rhodanienne, cette saison : "Là, on a un Lyon qui essaye de retrouver ses marques après un été assez rempli : une demi-finale en Ligue des Champions, des joueurs en partance, des joueurs qui doivent arriver... Il y a un calendrier qui donne Lyon-OM, c'est sûr que s'il y a un perdant, il sera emmerdé. Mais il y a une coupure internationale derrière et on est très loin du mois de juin", a-t-il poursuivi.



La rencontre de dimanche mettra quand même aux prises deux formations dos au mur. Le vaincu pourrait bien sombrer dans la crise.