Valbuena : "Ca ne pourra pas être pire que la dernière fois"

Mathieu Valbuena (36 ans) se réjouit de retrouver l'OM, avec l'Olympiakos, lors de la phase de poules de la Ligue des Champions.





"C'est toujours un grand plaisir de retrouver le Vélodrome et l'OM. J'ai gardé beaucoup d'amis là-bas, j'espère juste qu'il y aura du public, ça serait mieux. En tout cas ça ne peut pas être pire que la dernière fois", a déclaré le milieu offensif sur l'antenne de RMC. Il pense que le groupe est ouvert : "Tout le monde a sa chance derrière Manchester City qui est au-dessus du lot. L'Olympiakos, Porto et l'OM, ce sont trois équipes homogènes, on va tout faire pour embêter les autres et faire bonne figure. Mais on essaiera aussi de titiller City, qui est la grosse cylindrée. Je pense que l'Olympiakos a évolué ces deux ou trois dernières années, il y a une régularité dans ce club, l'année dernière on a fait un beau parcours en Europe en sortant notamment Arsenal en Ligue Europa. On a envie de sortir de ce groupe. Ça va être du travail, ça va être dur, mais on va tout faire pour", a-t-il ajouté.



Cette saison, Valbuena a participé à 2 matchs sous les couleurs du club du Pirée.