Mercato : l'OM lorgnerait Seri

L'OM serait entré dans la danse pour recruter Jean Michaël Seri (29 ans), le milieu de terrain de Fulham.





Selon Sky Sports, le club marseillais a inscrit le nom de l'ancien Niçois sur ses tablettes, en vue de renforcer son entrejeu. Il s'agirait d'une piste de repli, pour le cas où la venue de Mattéo Guendouzi (Arsenal) ne serait pas possible. Sous contrat avec Fulham jusqu'en 2022 et prêté à Galatasaray, la saison dernière, Seri ne figure pas dans les petits papiers de son entraîneur, Scott Parker. Le club turc et l'AS Rome seraient également en piste pour s'attacher ses services.



Ces rumeurs concernant le milieu de terrain laissent entendre qu'un départ pourrait survenir, ces prochains jours. La fin du mercato pourrait bien être agitée.