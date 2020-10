Puma révèle le maillot third de l'OM

Puma a publié un communiqué pour dévoiler la nouvelle tunique de l'OM.

Crédit photo : LaProvence.fr.





Le club phocéen évoluera en bleu, avec des motifs circulaires plus foncés. "Le design du maillot third représente des ondes dans une nuance de bleus partant du coeur : le logo de l'Olympique de Marseille. Ce motif fait référence aux oscillations du son dans l'air créées par la musique et rappelle également des battements cardiaques", indique l'équipementier allemand.



Pour rappel, l'OM joue en blanc à domicile et en bleu marine, à l'extérieur.