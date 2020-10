Florenzi : "Nous n'avons pas donné un bon exemple"

Alessandro Florenzi (29 ans) s'est exprimé sur le Clasico et a fait son mea culpa. Il regrette l'image qu'ont donnée les acteurs du match PSG-OM.





"Nous n'avons pas donné un bon exemple, c'est une certitude. Mais cela ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. On a eu des situations comme ça aussi un peu de partout en Europe. Nous devons laisser parler le terrain, nous sommes un exemple pour les enfants, on doit renvoyer une meilleure image", a déclaré le défenseur italien en conférence de presse.



Pour rappel, l'opposition entre les deux clubs avait donné lieu à la distribution de 12 cartons jaunes et 5 cartons rouges.